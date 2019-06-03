بالوثيقة.. تحالف القوى يوجه مطالبة إلى الحكومة بشأن 'مغيبي' الصقلاوية

طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، الحكومة ببيان الوضع القانوني لـ"المغيبين" في ناحية الصقلاوية ومنطقة السجر بمحافظة الأنبار، فيما دعا التحالف رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تبني ودعم قانون تعويض "مغيبي" المحافظات المحررة ورفع "الحيف عن عوائلهم".

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