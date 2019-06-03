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خلية الاعلام تعلن اعتقال صاحب العجلة التي انفجرت اليوم في الموصل

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية القت القبض على متهم بعد انفجار جزئي لعجلة نوع بيك اب حمراء اللون دون لوحات، امام منزله في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل".

واضافت انه "ادعى ان العجلة اشتراها حديثاً، إذ كان الانفجار في مقدمة العجلة"، مشيرة الى انه "تم العثور على عبوات ناسفة في الحوض الخلفي للعجلة".


وتابعت ان "الحادث لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية"، لافتة الى ان "التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابساته".

وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن سيارة مفخخة انفجرت تحت السيطرة في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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