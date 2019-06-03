خلية الاعلام تعلن اعتقال صاحب العجلة التي انفجرت اليوم في الموصل

واضافت انه "ادعى ان العجلة اشتراها حديثاً، إذ كان الانفجار في مقدمة العجلة"، مشيرة الى انه "تم العثور على عبوات ناسفة في الحوض الخلفي للعجلة".
وتابعت ان "الحادث لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية"، لافتة الى ان "التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابساته".
وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن سيارة مفخخة انفجرت تحت السيطرة في منطقة كوكجلي بمدينة الموصل.
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