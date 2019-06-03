نائب يدعو لوضع قانون بشأن حركة عجلات الحمل عند مداخل بغداد

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات بل مئات الشكاوى تصلنا حول موضوع السيطرات المتواجدة بأطراف بغداد، والتي تعمل بدون أي قانون"، مبيناً أن "ما يثير الاستغراب في سيطرات مداخل بغداد وبعض السيطرات وخاصة سيطرة الجسر الفرنسي في العاصمة التي أرهقت المواطنين، والتي لا نجد أي سند قانوني في عبور بعض السيارات وعدم عبور غيرها من تلك السيطرات".وتساءل العكيلي، "ما ذنب سائقي السيارات الفارغة التي يمنع دخولها وليس بين السيطرة وبين منزل السائق إلا عشرات الأمتار ليطالبوه بالانتقال والعبور عن طريق محافظة ديالى ليقطع أكثر من 60 كيلو متراً ليصل لأهله بينما يدخل غيره بسهولة وسلاسة وسط استغراب الجميع، ومتى يحل هذا الموضوع".

وشدد العكيلي، على "ضرورة وضع صيغة وقانون يحدد مسار حركة السيارات الحمل عند البوابات وعلى أطراف الجسور ولا يكون للضابط مسؤولية التحكم بالجسر ودخول السيارات حسب المزاج والرغبة".



وتابع، أنه "أصبح لزاماً على لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة النيابيتين، إضافة إلى المفتش العام في وزارة الداخلية منح المواطن العراقي الحق في أن يكون له قانون ينظم سيره وحركته داخل بلده، وأن يحميه ويحمي باب رزقه لا أن يتحكم فيه ضابط أو جندي يصدر قوانين بلا رادع ولا رقيب ولا محاسب".