غريقان و25 مفقودا بانقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الليبي، الأحد، أن ما لا يقل عن مهاجرين اثنين لقيا حتفهما وفُقد نحو 25 آخرين، لدى انقلاب قاربهم المطاطي قبالة ساحل غرب ليبيا، لافتاً إلى انتشال جثتي امرأة وطفل.

وانتشلت دورية تابعة لخفر السواحل 73 مهاجرا على بعد 20 كيلومترا تقريبا قبالة ساحل بلدة "القره بوللي"، التي تبعد نحو 49 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

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ومن بين المهاجرين 40 رجلا و25 امرأة و8 أطفال من السودان وكينيا وساحل العاج ونيجيريا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنَّ 2297 مهاجرا لاقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي من إجمالي 116 ألفا و959 وصلوا إلى أوروبا بحرا.

وأصبح ساحل غرب ليبيا نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين مع استغلال المهربين الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.