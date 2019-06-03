مقتل 5 على الأقل في انفجار قنبلة بكابول

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رويترزالإثنين 2019/6/3 03:28 مساء بتوقيت أبوظبي
قوات أمن أفغانية في موقع تفجير في كابول - أرشيفية
قال مسؤولون إن قنبلة مغناطيسية فجرت حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 بجروح وأشعلت كرة من اللهب.
وجاء الانفجار، وهو الأحدث في سلسلة تفجيرات شهدتها كابول في الأيام القليلة الماضية، وسط تشديد للإجراءات الأمنية في المدينة قبيل عطلة عيد الفطر هذا الأسبوع.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الحافلة كانت تقل موظفين من اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية عندما انفجرت القنبلة التي حولتها لكتلة من اللهب والدخان الأسود الكثيف.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد ساعات فقط من إطلاع وزارة الداخلية الإعلام على الإجراءات الأمنية التي تتخذها في المدن الكبرى، خاصة كابول، قبل العيد.
وقُتل شخصان أمس الأحد وأصيب 24 بجروح في انفجار قنابل استهدفت حافلة تقل طلابا جامعيين في كابول، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الانفجار.
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