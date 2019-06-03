المغرب يعلن تفكيك خلية داعشية كانت تخطط لهجمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السلطات المغربية، الإثنين، في تفكيك خلية إرهابية جديدة منتمية لتنظيم داعش الإرهابي، في الرشيدية وتنغير، حيث كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.

وأكدت التحقيقات الأولية لأجهزة الأمن المغربية أن أعضاء هذه الخلية، التي تتكون من ثلاثة إرهابيين، أعمارهم بين 26 و28 سنة، انخرطوا في الدعاية والترويج للخطابات المتطرفة لداعش.

وسعى الإرهابيون الثلاثة إلى استقطاب وتجنيد عناصر أخرى ضمن الخلية نفسها تحضيرا لمشروعهم الإرهابي، حيث تم التحفظ عليهم جميعاً في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المختصة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أفراد ينشطون في مدينة ‫طنجة.

وبحسب إحصاءات سابقة للداخلية المغربية، فإنها تمكنت من تفكيك 16 خلية إرهابية خلال 2016، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، مقابل 23 خلية خلال 2015.