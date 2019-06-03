محكمة عراقية تقضي بإعدام داعشيين فرنسيين جديدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة عراقية، الإثنين، حكما بالإعدام على آخر فرنسيين من أصل 12 داعشياً نقلوا من سوريا إلى العراق، وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وصدر، الإثنين، الحكمان على مراد دهلوم (41 عاما) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور (شرق سوريا)، وبلال الكباوي (32 عاما) من بلدة سير إحدى ضواحي باريس.

وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بقرار إعدام كل الدواعش الـ12، وهم 11 فرنسيا وتونسي تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية في نهاية يناير/كانون الثاني.

وخلال الفترة الماضية، أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش الإرهابي، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

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وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل مَن أدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.