احتجاز شخص هاجم مصلين بأحد مساجد لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل حاول الاعتداء بمطرقة على مصلين بعد أداء صلاة الفجر في مسجد بالعاصمة لندن.

وقالت شرطة العاصمة إنها وصلت إلى مسجد في طريق هايز في ضاحية ساوثهول في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد تلقي عدة بلاغات.

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وأضافت: "قيل إن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما حاول مهاجمة أشخاص. وتم احتجازه من قبل المصلين قبل وصول الشرطة".

وتابعت: "لقد تم اعتقاله بعد ذلك للاشتباه بمحاولته إلحاق إيذاء بدني خطير، وهو محتجز في مركز شرطة غرب لندن".

وقالت قوة الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

ورجحت الشرطة أن "الرجل ربما تورط في نزاع مع أشخاص اعتقد أنهم كانوا من رواد المسجد في اليوم السابق"، لافتة إلى أنها قامت بإجراء تحقيق في موقع الحادث.