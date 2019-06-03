الان تتابع المغرب: اعتقال 3 أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ هجمات إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 2:36 م, 3 يونيو 2019 م التعليقات: 0 اليوم الرباط - الخليج 365: اعتقلت الشرطة المغربية، اليوم، 3 أشخاص، كانوا يعدون لتنفيذ هجمات إرهابية.

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