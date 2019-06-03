قادة الاحتجاج في السودان يعلنون مقتل 13 شخصا وإصابة المئات خلال فض الاعتصام

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن قادة الاحتجاج في السودان، اليوم الإثنين، مقتل 13 شخصًا وإصابة المئاب خلال فض اعتصام المقر العام للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

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وقال قادة الاحتجاج، إن القوات السودانية تمكنت من فض الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقال تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيان: “قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام”.

وحمّل البيان المجلس العسكري “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”.