استمرار التضخم فوق 18% للشهر الـ9 على التوالي في تركيا

واصلت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا، تسجيل مستويات مرتفعة منذ الربع الثالث 2018، مدفوعا بانهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وأكد معهد الإحصاء التركي في بيان له، الإثنين، أن نسبة التضخم على أساس سنوي المسجلة في مايو/أيار الماضي، بلغت 18.71%، مقارنة مع 19.5% في أبريل/نيسان السابق عليه.

وتابع المعهد في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التضخم في تركيا على أساس شهري ارتفع بنسبة 0.95%، بينما صعد بنسبة 4.99% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.

وسجلت مجموعة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، أعلى زيادة في أسعار المستهلك على أساس سنوي؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 28.44% في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2018.

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و ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 26.75%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 24.54%، والترفيه والثقافة مع 20.06% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 19.77%، وفق البيانات.

وذكر المعهد في تقريره: في مايو/أيار 2019، وضمن متوسط أسعار 418 عنصرا في المؤشر، بقي متوسط أسعار 48 عنصرا كما هو دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار 267 عنصرا، كما انخفض متوسط أسعار 103 عناصر.

ويأتي ارتفاع أسعار المستهلك، لمستويات مرتفعة فوق 18% بالتزامن مع أزمة الليرة التركية، التي دخلت أسبوعها التاسع التوالي، والتي تعد الأسوأ منذ الهبوط الكبير المسجل في أغسطس/آب 2018، ليسجل الدولار الأمريكي 5.87 ليرة/دولار واحد في تعاملات اليوم الإثنين.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.