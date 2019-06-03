شكرا لقرائتكم بالأرقام.. "الثروة" التي حصل عليها "ليفربول" بعد تتويجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عشاق كرة القدم انتهوا من مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وفيما يحتفل مؤيدو الفريق الفائز بالفوز ويشعر مؤيدو الفريق الخاسر بالأسى، إلا أن جميع الفرق المتأهلة لـ Champions League تحصل على نصيب من المليارات التي توزع كجوائز مالية.

في الواقع، فإن فريق ليفربول الفائز بالكأس لهذا العام حصل على أقل من 5%، من إجمالي الجوائز، والتي تعتبر ثروة وقيمتها نحو ملياري يورو.

من ناحية الأرقام، لا يوجد خاسرون في دوري أبطال أوروبا.

فحتى الفرق التي تتنافس للتأهل للمشاركة في مباريات أبطال أوروبا ولا تتأهل للمشاركة تحصل على جائزة مالية بـ 4.8 مليون يورو لكل فريق.

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أما الفرق الـ32 التي تتأهل للمشاركة في مباريات أبطال أوروبا فيحصل كل فريق على 15.25 مليون يورو بمجرد تأهله.

وخلال مباريات دوري المجموعات يحصل كل فريق يفور في مباراة على 2.7 مليون يورو، فيما يحصل الفريق عند التعادل على 900 ألف يورو.

وعندما تتأهل الفرق إلى دوري الـ 16 يحصل كل فريق على 9.5 مليون يورو.

أما في مرحلة الربع النهائي فيحصل كل فريق على 10.5 مليون يورو وعلى 12 مليون يورو إذا وصل إلى نصف النهائي.

أما التأهل للمباريات النهائية فيخوّل الفريقان الأخيران الحصول على 15 مليون يورو لكل منهما، فيما يحصل الفريق الذي يتوج بطل أوروبا بعد المبارايات النهائية على 4 ملايين يورو إضافية، أي ليس بفارق كبير عن ما جناه الفريق في المرتبة الثانية.