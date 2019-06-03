المجلس الدستوري رد الطعن بقانون الكهرباء رقم 129 وأبطل فقرة من القانون

رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من هذا القانون .
وقرر المجلس الدستوري بالأكثرية قبول المراجعة المقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية ورد مراجعة الطعن لجهة مخالفة القانون المطعون فيه المواد 36 و89 و16 و17 و65 من الدستور، ومخالفة مبدأ الظروف الاستثنائية ومبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة بالقوانين، وانتهاك سيادة القانون.
كما قرر إبطال المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون المعجل رقم 129 المنشور في الجريدة الرسمية في 30/4/2019 والمطعون فيه، والتي نصت على ما يلي: "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)"، بسبب الغموض الذي يكتنفه.
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