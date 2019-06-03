تناقلت وسائل اعلام ​إيران​ية قبل ظهر اليوم خبرا عن إحتمال إطلاق سراح ​نزار زكا​ سريعا من سجن إيفين في إيران. وذكر موقع "تابناك" الإيراني ان "إطلاق سراح نزار سيتم إستجابة الى طلب الرئيس ​ميشال عون​، الذي سبق ان دعا ​السلطات الإيرانية​ الى الإفراج عنه"، لافتاً إلى أن "طلب الرئيس عون تمت مقاربته بشكل إيجابي نظرا الى دوره المؤثر ومواقفه الداعمة، ومن المرجح ان يتم تنفيذ قرار الإفراج عن نزار قريباً".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام ايرانية: نزار زكا سيُطلق سراحه قريباً إستجابة لطلب عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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