روحاني يستبعد الحوار قبل عودة واشنطن إلى الظروف الطبيعية

استبعد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ "أي مفاوضات مع ​الولايات المتحدة​ قبل أن تعود الظروف الطبيعية بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ استعداد بلاده للتفاوض مع ​طهران​ بدون شروط مسبقة"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي عبث بطاولة المفاوضات وانتهك الاتفاق عليه ان يعود للظروف الطبيعية، وما لم يعد لا سبيل أمامنا سوى الصمود و​المقاومة​".

وأضاف "اذا ادرك العدو فعليًا ان السبيل الذي انتهجه خاطىء، فسيكون ذلك هو يوم الجلوس الى طاولة المفاوضات وحل أي مسالة".