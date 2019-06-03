روحاني يستبعد الحوار قبل عودة واشنطن إلى الظروف الطبيعية

استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني "أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل أن تعود الظروف الطبيعية بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعداد بلاده للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي عبث بطاولة المفاوضات وانتهك الاتفاق عليه ان يعود للظروف الطبيعية، وما لم يعد لا سبيل أمامنا سوى الصمود والمقاومة".
وأضاف "اذا ادرك العدو فعليًا ان السبيل الذي انتهجه خاطىء، فسيكون ذلك هو يوم الجلوس الى طاولة المفاوضات وحل أي مسالة".
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