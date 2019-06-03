الاتحاد الأوروبي يدعو العسكري السوداني لنقل السلطة للمدنيين

أكدت المتحدثة الرسمية باسم ​الاتحاد الأوروبي​ مايا كوتسيانشيتش أن "الاتحاد يحذر من عواقب استخدام ​العنف​ في ​السودان​ على مستقبل المسار السياسي في البلاد"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يطالب ​المجلس العسكري​ باحترام ​حرية التعبير​ والتظاهر السلمي".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت".

وقتل 9 متظاهرين، خلال محاولة القوات السودانية فض اعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاعتصام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع المدن السودانية، وذلك بعد بدء قوات الجيش السوداني في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقل التجمع في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.