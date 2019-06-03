ترمب يصف رئيس بلدية لندن بـ"الفاشل" قبل وصوله إلى بريطانيا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين رئيس بلدية لندن صادق خان بـ"الفاشل" في تغريدة قبل دقائق من هبوطه في مطار العاصمة البريطانية في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

وكتب ترمب "صادق خان الذي قام بعمل سيء للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات +شريرة+ تتعلق بالرئيس الأميركي" معتبرًا أنه يستحسن أن يركز هذا "الفاشل" على مكافحة الجريمة في لندن.

وكان ترمب هاجم مرارًا صادق خان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا "اداءه الكارثي حول الإرهاب". ويدين خان، أول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن، بانتظام تصريحات ترمب وتصرفاته.

Advertisements

الأحد أعلن خان لـ"سكاي نيوز" أن بريطانيا ترتكب خطأ عندما تخصص لترمب "استقبالًا رسميًا"، واصفًا بعض سياسات الرئيس الأميركي بـ"المهينة والبغيضة".

وفي صحيفة "ذي اوبزرفر" قال إن بعض تصريحات ترمب تشبه تلك التي استخدمها "فاشيون في القرن العشرين".

وقال خان إنه لن يحضر الحفل الذي سيقام مساء الإثنين على شرف ترمب، والذي سيقاطعه أيضًا زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربن ورئيس مجلس العموم جون بيركو.

في يوليو 2018 خلال زيارة سابقة لترمب سمح خان بالتظاهر ضد الرئيس الأميركي.