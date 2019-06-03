مؤتمر صحفي بـ"التعليم" لكشف تفاصيل الامتحانات الإلكترونية للأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا؛ لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.

وانتهت امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، للصف الأول الثانوي، بتاريخ 1 يونيو الماضي، وهي الامتحانات التي أداها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت"، باستثناء طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات.