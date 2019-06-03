تحرير 1450 مخالفة تموينية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

حررت مديرية التموين في محافظة المنيا، 1449 قضية تموينية خلال شهر مايو الماضي، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية.

وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات حررت 1230 محضر مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، جاءت ما بين "نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).