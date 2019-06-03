قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، موجهًا بعودة العمل بنفق الأزهر في الاتجاهين من الساعة 7 صباحًا حتى الثانية عشر مساء من أول أيام العيد.

وشدد محافظ القاهرة على اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وكذلك القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في القيام برحلات نيلية.

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وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام في المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث ليقوم بخدمة حدائق (الدولية - الأزهر - بدر - خدمات الحديقة اليابانية - 6 أكتوبر بحلوان - خدمات منطقة القلعة - حديقة الفسطاط بمصر القديمة) إلى جانب عدد من الوحدات النهرية السياحية والعادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقًا لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

ووجه عبدالعال، شرطة المسطحات والبيئة بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدني وتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد وإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل.