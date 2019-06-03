صحيفة: واشنطن تطالب من الاتحاد الأوروبي بمنحها الدخول إلى طلباتها العسكرية

طالبت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي السماح لها بالتعرف على الطلبات العسكرية لدول الاتحاد، وإلا فإن واشنطن ستمتنع عن تقديم دعمها العسكري لهذه الدول "في ظروف التهديد الروسي".

وكتبت صحيفة "El Pais" الإسبانية أن هذا الإنذار الأمريكي جرى في 22 مايو الماضي بواشنطن أثناء لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والمسئول عن العلاقات مع بروكسل في البيت الأبيض،

مايكل ميرفي.

وذكرت الصحيفة أن سبب استياء الجانب الأمريكي يعود إلى قواعد الصندوق المقبل للدفاع الأوروبي (FED) ومشاريع التعاون المنظم الدائم في مجال الأمن والدفاع لبلدان الاتحاد الأوروبي (PESCO).

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وترى الولايات المتحدة أن الأسس الأوروبية الجديدة في مجال الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والإشراف على التصدير ستعرقل

مشاركة المصانع الأمريكية في الطلبات العسكرية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن ميرفي: "عندما ستحل الأزمة وسيفشل دفاعك، لن يكون مواطنوكم معجبين جدا بأن أسلحتكم مصنوعة في الدول الأوروبية فقط".

وأضاف ميرفي: "إذا لم تتغير لغة القانون في مجال FED وقواعد PESCO فسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يختار".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الأمريكي قدم إنذارا حقيقيا لأوروبا، قائلا: "أم ضمان أمن حدود الاتحاد الأوروبي بانفراد، أو تعزيز القدرات القتالية على حساب حلف الناتو".