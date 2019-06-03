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إيران تكشف عن "مدينة الصواريخ" السرية

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 في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وازدياد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج من خلال إرسال السفن والطائرات التي بدورها تزيد من التوتر القائم بين البلدين.

 

 كشفت إيران من خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية عن مدينة

الصواريخ الموجودة تحت الأرض التي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.

 

 وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة "إيران ميليتاري تيوب" نفقًا عميقًا تحت الأرض مملوءًا بالأسلحة والشاحنات، إضافة إلى

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جنود يقومون بالكشف عن صاروخ ونقل أحدها إلى مكان الإطلاق.

 

 كشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية "قيام-1".

 

 يأتي الفيديو تزامنًا مع انعقاد قمتين طارئتين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأخرى موسعة للدول العربية تدين خلالها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بحسب رأيهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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