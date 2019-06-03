أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجودحقيبة داخل مصلى النساء في أحد مساجد منطقة الدوحة.
وأضاف بيان الوزارة أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات.
وتابع البيان بأنه تم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء بالداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ عن وجود متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.