بلاغ عن وجود متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة الكويتية

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود حقيبة داخل مصلى النساء في أحد مساجد منطقة الدوحة. حقيبة داخل مصلى النساء في أحد مساجد منطقة الدوحة. وأضاف بيان الوزارة أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات. وتابع البيان بأنه تم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء بالداخل.

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