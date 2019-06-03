مقتل شخص إثر انفجار يستهدف حافلة تقل موظفين في كابول

قتل شخص وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، في انفجار وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول.
وأفادت وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار بالقربمن وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.
وأوضحت سماع دوي انفجار بالقرب
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام أفغانية "وقوع انفجار استهدف حافلة تقل موظفي
من جانبها، أكدت شرطة كابول أن الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، استهدف حافلة تقل موظفي مؤسسة الإصلاحات الإدارية.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار استهدف حافلة صغيرة تقل موظفين، والمعلومات الأولية تشير إلى أنها تتبع مؤسسة الإصلاحات الإدارية".
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