مقتل شخص إثر انفجار يستهدف حافلة تقل موظفين في كابول

قتل شخص وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، في انفجار وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار بالقرب

من وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.



وأوضحت سماع دوي انفجار بالقرب

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من وزارة الطاقة والمياه في حي دار الأمان بكابول، مضيفة أن سيارة اشتعلت بالقرب من مقر الوزارة.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام أفغانية "وقوع انفجار استهدف حافلة تقل موظفي

لجنة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية المستقلة".

من جانبها، أكدت شرطة كابول أن الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، استهدف حافلة تقل موظفي مؤسسة الإصلاحات الإدارية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار استهدف حافلة صغيرة تقل موظفين، والمعلومات الأولية تشير إلى أنها تتبع مؤسسة الإصلاحات الإدارية".