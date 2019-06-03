كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أفغان: مقتل 5 وإصابة 10 في انفجار حافلة بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولين أفغان، أن قنبلة لاصقة مثبتة في حافلة قد انفجرت في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هجوم اليوم الاثنين استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين.

وأكد وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، أن هذه كانت مجرد تقارير أولية عن الخسائر التي لا تزال قائمة.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.