كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاكسي الطائر أصبح حقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "آلاكاي تكنولوجيز" الأسبوع الماضي عن طائرة تعمل بالهيدروجين السائل وتحمل على متنها 5 ركاب.

وزعمت الشركة أن الطائرة الجديدة ستكون أكثر كفاءة وقوة من الطائرات التي تعمل بالبطاريات التي طورها العديد من المنافسين.

وسيستخدم "التاكسي الطائر" في البداية لخدمات الطوارئ ونقل البضائع قبل أن تحوله الشركة إلى خدمة لسيارات الأجرة الطائرة، حسبما يذكر موقع وايرد.

