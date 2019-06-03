كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قوي يستهدف حافلة تقل موظفين حكوميين في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "تولو نيوز" الأفغانية بوقوع انفجار قوي، اليوم الاثنين، بالقرب من الجامعة الأمريكية في العاصمة كابول.

ونقلت القناة عن مصادر محلية أن الانفجار دوى في الساعة 13:30 اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في طريق دار الأمان في العاصمة الأفغانية واستهدف حافلة كانت تقل موظفي لجنة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية المستقلة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول وقوع إصابات.

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من جهتها نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مراسلها: "سماع دوي انفجار بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في حي دار الأمان بكابول"، وأضاف أن النيران اشتعلت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مقر الوزارة.