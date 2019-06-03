كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ناشط تايلاندي معارض في هجوم من مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ناشط تايلاندي معارض لدور الجيش في السياسة، أنه تعرض للاعتداء من قبل مجموعة من الرجال المجهولين، في أحدث حلقة في سلسلة من هذه الهجمات.

وقال سيراويث سريتيوات، إن خمسة أو ستة رجال هاجموه على حين غرة مساء الأحد، بعد أن كان يعمل في حملة لتقديم التماس إلى أعضاء مجلس الشيوخ بعدم التصويت هذا الأسبوع لتعيين رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أوتشا، في المنصب مرة أخرى.

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وسيطر "برايوث" على السلطة في العام 2014 بعد أن قاد انقلابا عسكريا ضد حكومة منتخبة.

وتم نقل سيراويث، المعروف أيضًا باسم جاي نيو، إلى المستشفى الليلة الماضية، لكن يبدو أن إصاباته ليست خطيرة.

وتعرض ناشطان آخران ينتقدان الجيش، أيضًا، للهجوم في مايو، ولم يتم التعرف على المشتبه بهم في أي من الحالات.