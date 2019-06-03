نجما مصر عزت أبو عوف وحسن حسني في وضع صحي صعب

كشفت تقارير إعلامية عربية، أن الفنانان المصريان عزت أبو عوف، وحسن حسني، يمران من وضع صحي صعب، ولجا على إثره المستشفى.

ونقل موقع “سكاي نيوز “عن الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، أن حالة الممثل عزت أبو عوف الصحية “حرجة جدا”، ويرقد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ولم تكشف المصادر الاعلامية، المرض الذي يعاني منه أبو عوف، إلا أن آخر ظهور له في إعلان رمضاني، كان بوجه شاحب يدل على معاناته من مرض ما.

Advertisements

بدوره تعرض الفنان المصري، حسن حسني، مؤخرا، لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته

و أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين، في تصريحات لمواقع مصرية، أن حسني متواجد بمنزله في الوقت الحالي.

ويعتبر الفنانين عزت أبو عوف ( 70سنة)، وحسن حسني (87سنة)، من رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، وقدما أعمال كثرة ، منها ما هو راسخ في ذاكرة الجمهور، علما أن حسني قدم أزيد من 400 عمل فني.