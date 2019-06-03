عاجل.. تسعة قتلى في محاولة المجلس العسكري السوداني فض اعتصام بالخرطوم

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، إن محاولة القوات السودانية فض الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني، تسبب في قتل تسعة أشخاص بحسب حصيلة أولية.

وقالت اللجنة في بيان لها، “ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة اليوم إلى تسعة، بوفاة أربعة شهداء جدد”، مضيفة أن عدد القتلى “في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنيا”.

وأغلقت السلطات الأمنية السودانية الطرق المؤدية الى موقع الاعتصام، في الوقت الذي دعا المحتجون إلى “مسيرات في كل الأحياء والمدن والقرى”، وإلى وضع متاريس في “كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا “.

وقال تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيانات متتالية، إن المجلس العسكري “غدر فجر اليوم (الإثنين) بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقا الرصاص بسخاء حقود”.

وتحدث عن “محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري”، واصفا ما “يتعرض له الثوار المعتصمون” بـ”مجزرة دموية”.