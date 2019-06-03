الدفاع الجديدي ينضم إلى قائمة المتضامنين مع الوداد بعد واقعة رادس

انضم الدفاع الحسني الجديدي إلى قائمة المتضامنين مع نادي الوداد الرياضي، بعد واقعة ملعب رادس التي أهدت لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء النهائي الذي توقف بسبب عدم اشتغال تقنية حكم الفيديو المساعد.

ونشرت إدارة النادي الدكالي بلاغاً لها، تؤكد من خلالها تضامنها وتشدد على أنها ستساند الوداد في كل قراراته التي سيتخذها بعد واقعة النهائي، والتي سيتم مناقشة تفاصيها في اجتماع لـ “الكاف”، غداً الثلاثاء، من العاصمة باريس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر منح لقب كأس إفريقيا للأمم للترجي التونسي، واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغم من عدم اتمام المباراة.

وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، هدفا صحيحا،للممثل الكرة المغربية، وهو ما دفع اللاعبين للاحتجاج، ما