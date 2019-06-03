قبل وصوبه بريطانيا.. ترامب يصف أول رئيس بلدية مسلم في لندن ب”الفاشل”

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، رئيس بلدية لندن صادق خان ب”الفاشل”، في تغريدة قبل دقائق من هبوطه في مطار العاصمة البريطانية في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

وكتب ترامب “صادق خان الذي قام بعمل سيء للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات شريرة تتعلق بالرئيس الأميركي”، معتبرا أنه يستحسن أن يركز هذا “الفاشل” على مكافحة الجريمة في لندن.

وكان ترامب هاجم مرارا صادق خان عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا أداءه.

ويدين خان، أول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن، بانتظام تصريحات ترامب وتصرفاته.

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وأعلن خان ل”سكاي نيوز”، أمس الأحد، أن بريطانيا ترتكب خطأ بعندما تخصص لترامب “استقبالا رسميا”، واصفا بعض سياسات الرئيس الأميركي ب”المهينة والبغيضة”.

وفي صحيفة “ذي اوبزرفر”، قال، إن بعض تصريحات ترامب تشبه تلك التي استخدمها “فاشيون في القرن العشرين”.

وقال خان إنه لن يحضر الحفل الذي سيقام مساء اليوم الإثنين على شرف ترامب، والذي سيقاطعه أيضا زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربن ورئيس مجلس العموم جون بيركو.

