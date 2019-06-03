خلال شهر يونيو.. فوج جديد من نشطاء “حراك الريف” ينهون محكوميتهم

بعد سنتين من اعتقالهم على خلفية “حراك الريف”، ينتظر أن يغادر سبعة نشطاء السجن، خلال شهر يونيو الجاري.

وأوضحت مصادر أنه من المنتظر أن يعانق الحرية ناشطين في حراك الريف يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مدة محكوميتيهم، وهم جواد الصابري من سجن الحسيمة، ومحمد اثاري من سجن سلوان.

كما يرتقب أن يغادر في التاسع من شهر يونيو سجن الحسيمة الناشط جمال مونا، فيما يتوقع أن يغادر أربعة آخرون السجن في 26 من شهر يونيو الجاري، وهم أنس خطابي ووليد افقير وجواد بنزيان ومحمد بنزيان، من سجن الحسيمة.

يشار إلى أنه تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية لبداية الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف، غادر، يوم الإثنين الماضي، فوج من نشطاء حراك الريف سجن الحسيمة، من الذين تم اعتقالهم بعد أحداث مسجد “محمد الخامس”، يوم الجمعة 26 ماي 2017.