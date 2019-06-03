طقس الاثنين.. استمرار ارتفاع درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس الحار بكل من السهول الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي، وجنوب المملكة، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة ستعطى قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي بعد الزوال.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، هذا مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية وكذا الواجهة المتوسطية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية غربية بالعموم.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و23 درجة غرب السايس، والغرب، وسهول تادلة، وما بين 23 إلى 28 درجة بتانسيفت والرحامنة، وداخل الشياضمة، وسوس، والجنوب- الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 38 و 42 درجة بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والسهول، وغرب الأطلس، وداخل سوس، وما بين 15 إلى 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 إلى 35 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية، وما بين 27 إلى 32 درجة قرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب ضرا وكاب باربيس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق الأخرى.