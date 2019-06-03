انت الان تتابع تفاصيل خبر فض اعتصام السودان.. 13 قتيلاً ودعوة لـ"إسقاط العسكر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 12:51 مساءً - قتل 13 متظاهراً وأصيب العشرات؛ لدى فض قوات الأمن في السودان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، في حين دعت قوى الثورة إلى عصيان مدني لإسقاط المجلس العسكري.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" و"تجمع المهنيين"، صباح اليوم الاثنين، أن عدد قتلى فض الاعتصام الذي وقع فجراً ارتفع إلى 13، إضافة إلى عشرات الجرحى بينها إصابات خطيرة.

وناشدت اللجنة "الأطباء والكوادر الصحية التوجه إلى ستة مستشفيات" للحاجة الماسة وتحسباً لأي طارئ، وكلها تقع قرب ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

كما ناشدت "الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود التدخل الفوري للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى في عيادات الميدان الطبية".‎

والمستشفيات التي دعت اللجنة للتوجه إليها هي" مستشفى رويال كير، ودار العلاج، وأمبيريال، وفضيل، والفيصل"، وهي تقع بالقرب من موقع الاعتصام.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان قولهم إن القيادي في قوى الحرية والتغيير، عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري، أصيب بجروح.

وأظهرت صور بثتها قناة "الجزيرة" حرائق في بعض المتاريس بميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني في العاصمة، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن أغلقت الشوارع وسط الخرطوم، في الوقت الذي أعلن فيه تجمع المهنيين، فجراً، أن المجلس العسكري يحشد قوات لفض الاعتصام.

كما أكد أن المعتصمين أمام قيادة الجيش "يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".

دعوات لعصيان مدني

وفي بيان ثانٍ حمّلت القوى "المجلس الانقلابي المسؤولية كاملة عن الجريمة"، مؤكدة أنه "خطط لتنفيذها بالخرطوم ومدن أخرى، من بينها مدينة النهود".

وأضافت: "نؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام".

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وأعلنت القوى "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي، ووقف التفاوض"، وقالت: إنه "لا يُعدّ أهلاً لذلك، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه".

كما أعلنت "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتباراً من اليوم ولحين إسقاط النظام"، داعية المجتمع الإقليمي والدولي لعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز للشعب.

وفي ظل تصاعد الأوضاع الميدانية حمّل التجمع المجلس المسؤولية كاملة عما يحدث، داعياً إلى عصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري.

كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع، وتسيير المواكب، وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ، والتوجه إلى ميادين الاعتصام، وقضاء الليلة هناك لـ"حماية الثورة".

بدوره أعلن تحالف "التجمع الاتحادي المعارض" وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري، داعياً الشعب السوداني إلى الخروج في كل مدن وقرى البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف التجمع الاتحادي، عضو قوى "إعلان الحرية والتغيير"، دان فيه "الهجوم البربري على المعتصمين السلميين"، وحمّل المجلس العسكري مسؤوليته.

كما دعا الشرفاء من الجيش السوداني للقيام بدورهم تجاه الشعب وحماية المواطنين والوقوف في وجه المجلس العسكري.

وكان قادة الاحتجاجات قد أكدوا في وقت سابق أن القادة العسكريين يفكرون في إشعال نيران العنف، ويخططون لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة.

جاء ذلك بعد تصريحات للفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري، قال فيها إنه لن يسمح "بالفوضى".

وقال حميدتي: "إن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية سيكون نوعاً من الفوضى، وإن المجلس العسكري سيحسم أي أعمال فوضى بالقانون".

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ شهر أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.

وتتزايد المخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى مثل مصر وليبيا، بحسب محتجين.