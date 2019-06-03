انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول رفيع في إدارة ترامب يغادر منصبه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 12:51 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت سيترك منصبه "قريباً"، من دون أن يوضح السبب.

وقال في تغريدة قبيل بدء جولته الأوروبية: "كيفن هاسيت، الذي أدى عملاً رائعاً بالنسبة لي وللإدارة، سيغادر قريباً. ستتم تسمية بديله الموهوب جداً، بمجرد عودتي إلى الولايات المتحدة".

وأعرب ترامب عن امتنانه لهاسيت، ووصفه بأنه "صديق حقيقي".

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وهاسيت هو الأحدث ضمن سلسلة مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية يغادرون مناصبهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2017.

وتأتي مغادرة هاسيت الوشيكة، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توتراً مع بعض شركائها التجاريين.

في وقت سابق من العام الجاري، نشر ترامب إحصائية خاطئة على "تويتر"، تقارن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحجم البطالة والوظائف. وردَّ عليها هاسيت بقوله: "لا أعرف كيف ارتكب هذا الخطأ! أنا لست رئيساً لمجلس المستشارين على تويتر".

ودعم هاسيت سياسات الرئيس ترامب التجارية، واكتسب شهرة داخل البيت الأبيض رغم الشكوك الأولية من المتشددين داخل إدارة ترامب الذين شعروا بالضيق عندما عُيِّن أول مرة، بسبب دعمه السابق للهجرة كمحرّك للنمو الاقتصادي.