مدير مالية كربلاء يرد حول صرف الطريحي ٩٤ مليار دينار

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وأضاف أن "تمويلات وزارة المالية لموازنة المحافظة لعام ٢٠١٤ وغير المصادقة عليها من قبل مجلس النواب بلغت ٦ مليار و٤١٦ مليون و ١٨١ ألف"، موضحا أن "هذه المبالغ خصصت لبنود الموازنة كافة منها الرواتب والمستلزمات الخدمية والسلعية".
واشار إلى أن "المحافظة اعتمدت بتنفيذ الموازنة لعام ٢٠١٤ على الرصيد النقدي لعام ٢٠١٣ البالغ ٣٦ مليار و ٥٩٢ مليون و١٥٥الف دينار"، مؤكدا على أن "المبلغ المنفذ فعليا لموازنة ٢٠١٤ بلغ ٣٣ مليار و٦٨٠مليون و٤٧٥ الف دينار. ومنه الرصيد النقدي المدور لعام ٢٠١٥ البالغ ٩ مليار و ٣٢٧ مليون و٨٦١ ألف دينار".
وبين أن "تمويل الزيارات المليونية تقع ضمن باب الاحتفالات الدينية والوطنية وهذا الباب من الموازنة يختلف عن باقي الأبواب المتعلقة بالاعمار من اكساء الشوارع وبناء المدارس وغيرها من المشاريع"، مستدركا بأن "الخطة مصادق عليها من قبل مجلس المحافظة وكما ظاهر من التواقيع في الوثيقة المرفقة".
وتداول ناشطون، أمس الاحد، وثيقة تظهر ان عقيل الطريحي محافظ كربلاء المقال صرف مبلغا قدره (٩٤،٦٢٥،١٠٤،٧٥٤) اربعة وتسعون مليار دينار وستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٤ بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية لحسابات ٢٠١٤ المرفق ادناه.
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