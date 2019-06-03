القضاء العراقي يصدر حكما بالاعدام على اخر داعشيين فرنسيين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "احدى المحاكم العراقية اصدرت حكما بالاعدام على اخر فرنسيين انضما الى تنظيم داعش".
واضاف المصدر ان "عدد المحكومين بلغ 12 عناصر في داعش (11 فرنسيا وواحد تونسي)".
واضاف المصدر ان "عدد المحكومين بلغ 12 عناصر في داعش (11 فرنسيا وواحد تونسي)".
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