السليمانية تحدد اوقات دخول شاحنات الحمل الى المحافظة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "تم حظر دخول شاحنات الحمل الى المحافظة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الـ12 من منتصف الليل".

ودعت المديرية "سائقي الشاحنات الى الالتزام باوقات حظر السير في مركز المدينة"، مشيرة الى ان "الشاحنات يسمح بدخولها للمحافظة من الساعة الـ12 ليلا ولغاية السابعة صباحا".

