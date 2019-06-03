النزاهة: عقد إطعام منتسبي شرطة البصرة مخالفٌ للإجراءات

وقالت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، عبر بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنَّ فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط العقد الذي أُبرِمَ دون اتِّباع الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بإبرام العقود، مُوضحةً أنه تمَّ التعاقد مع إحدى شركات التجارة والمقاولات العامَّة ونقل وتجهيز الموادِّ الغذائيَّة بمبلغ (10,950,000,000) مليارات دينارٍ للسنة الواحدة.وأضافت إنَّه تمَّ ضبط نسخةٍ من تقرير دائرة صحَّة البصرة الذي يثبت تعرُّض (22) من منتسبي أحد أفواج الشرطة إلى حالات تسمُّمٍ جراء تناول الأطعمة التي تمَّ تجهيزها من قبل الشركة المُتعاقد معها.

وأوضحت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّـةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

