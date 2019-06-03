مسؤول ايراني يعلن أول أيام عيد الفطر

ونقلت وكالة مهر الايرانية عن نجاد قوله ان "هلال شهر شوال يمكن رؤيته غروب يوم غد الثلاثاء وعليه سيكون يوم الاربعاء هو أول ايام عيد الفطر المبارك.
واضاف ان "100 فريق انتشر في كافة أنحاء البلاد من أجل استهلال هلال شهر شوال".
ووفقاً لغالبية الخبراء فأن هلال شهر شوال يمكن رؤيته غداً عند غروب يوم غد الثلاثاء وبالتالي سوف يكون يوم الأربعاء الخامس من حزيران أول أيام عيد الفطر.
واضاف ان "100 فريق انتشر في كافة أنحاء البلاد من أجل استهلال هلال شهر شوال".
ووفقاً لغالبية الخبراء فأن هلال شهر شوال يمكن رؤيته غداً عند غروب يوم غد الثلاثاء وبالتالي سوف يكون يوم الأربعاء الخامس من حزيران أول أيام عيد الفطر.
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