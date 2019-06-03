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تفجير سيارة مفخخة في الموصل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية تمكنت اليوم، من تفجير سيارة مفخخة في منطقة كوكجلي شرقي الموصل دون وقوع اية اصابات".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية منعت المواطنين من الاقتراب واتخذت اجراءات امنية مشددة".


يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات يحاول تنظيم "داعش" تنفيذها في المناطق الآمنة لاستهداف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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