تفجير سيارة مفخخة في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية تمكنت اليوم، من تفجير سيارة مفخخة في منطقة كوكجلي شرقي الموصل دون وقوع اية اصابات".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية منعت المواطنين من الاقتراب واتخذت اجراءات امنية مشددة".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات يحاول تنظيم "داعش" تنفيذها في المناطق الآمنة لاستهداف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.
واضاف المصدر ان "القوات الامنية منعت المواطنين من الاقتراب واتخذت اجراءات امنية مشددة".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات يحاول تنظيم "داعش" تنفيذها في المناطق الآمنة لاستهداف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.
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