المركزي يبيع أكثر من 132 مليون دولار

وباع البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم 132 مليون و940 ألفاً و981 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار.

وتوزع الطلب بواقع 159 مليوناً و830 ألفاً و981 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 26مليوناً و890 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.



ولم تتقدم أي من المصارف البالغة 29 مصرفاً وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار.

يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.