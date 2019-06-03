اختفاء طائرة عسكرية هندية تقل 13 شخصًا عقب إقلاعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الهندية، الإثنين، اختفاء طائرة عسكرية من طراز (IAF AN-32)، وعلى متنها 13 شخصا بعد إقلاعها؛ حيث تأخرت أكثر من ساعتين في منطقة أروناتشال براديش.

وكشفت تقارير إعلامية هندية عن أن آخر اتصال تم بالطائرة كان عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، أي بعد إقلاعها من قاعدة جورهات الجوية بـ35 دقيقة.

بدوره، أطلق سلاح الجو الهندي، طائرة مقاتلة من طراز Sukhoi-30 وطائرة C-130 خاصة بالعمليات الخاصة في مهمة بحث عن موقع الطائرة المفقودة.