ترامب يبدأ زيارة بريطانيا بهجوم على عمدة لندن

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، زيارة دولة إلى بريطانيا بالهجوم على صادق خان رئيس بلدية لندن، ووصفه بـ"الفاشل".

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مطار ستانستد في لندن الإثنين في زيارة دولة للمملكة المتحدة.

وجدد ترامب هجومه اللفظي على خان فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافة الرئيس الأمريكي في زيارة دولة.

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وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".

وأضاف "أنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".

وكان توتر مكتوم قد شاب العلاقة بين الرئيس الأمريكي وخان منذ أن دعا عمدة لندن في فبراير/شباط عام 2017 إلى إلغاء استقبال ترامب في بريطانيا، احتجاجا على سياسته بشأن الهجرة.

وتواصلت المشاحنات بين ترامب وخان في أعقاب هجوم إرهابي في لندن منتصف عام 2017، حيث انتقد ترامب عمدة لندن الذي حث مواطنيه على عدم القلق لرؤية مزيد من قوات الأمن في الشارع، وهو ما عده ترامب في حينه تقليل من شأن خطر الإرهاب.

وتأجلت زيارة دولة للرئيس الأمريكي للمملكة المتحدة قبل عامين، ونفى حينها مسؤولون بريطانيون أن تكون المشاحنات بين خان وترامب هي السبب.