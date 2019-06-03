قطر تشق الصف وصفعة روسية لإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تقرأ عن تنظيم الحمدين.. مندوب إيران وتركيا لشق الصف العربي، والجيش الليبي يمشط الحدود لمنع وصول الإرهابيين للبلاد، ووزير الخارجية السعودي: نجاح قمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة، وميركل تتمسك باستمرار الائتلاف الحاكم رغم الأزمات، والدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على مطار التيفور.

وفي الاقتصاد، تطالع: إندبندنت: روسيا جمدت استثماراتها النفطية في إيران، وبكين تحذر مزارعي أمريكا: ستفقدون السوق الصينية للأبد، والسعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا.

أما في عالم الرياضة، فتقرأ عن: جيمس رودريجيز يشعل المنافسة بين كبار إيطاليا.

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فنيا، تطالع أفضل 10 أفلام أجنبية منتظرة في صيف 2019.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 3 يونيو/حزيران 2019.

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