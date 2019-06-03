ترامب يصف رئيس بلدية لندن بالفاشل لدى وصوله لبريطانيا

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الاثنين فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة.
وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "@صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".
وأضاف "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".
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