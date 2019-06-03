الان تتابع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتسلم 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة الانقلاب في تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الإثنين، أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف الموقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016.
وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرًا لها: “في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة، عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا إرهابية وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.
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