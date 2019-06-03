الان تتابع السفارة الأمريكية في السودان تشدد على وقف الهجمات ضد المتظاهرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين “يجب أن تتوقف”، معتبرة أن المجلس لا يمكنه “قيادة شعب السودان بشكل مسؤول”.
وقالت السفارة في تغريدة على موقعها على “تويتر”، إن الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف.
واعتبر البيان، أن المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي، المجلس لا يمكنه أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول.
وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق، من جهته في تغريدة على “تويتر”، إنه سمع إطلاق نار كثيف من منزله.
وتابع: “أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات لا مبرّر لمثل هذا الهجوم، يجب أن يتوقف هذا الآن”.
وقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون، الإثنين، خلال محاولة المجلس العسكري الحاكم “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش “بالقوة”، بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، فيما أفاد شهود ومراسلو وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار في مكان الاعتصام.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في السودان تشدد على وقف الهجمات ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.