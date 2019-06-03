السودان.. المجلس العسكري: استهدفنا عناصر إجرامية وليس المحتجين واستئناف المحادثات قريبًا #مجزره_القياده_العامه

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، إن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن، نافيًا أن تكون السلطات تحاول فض الاعتصام.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن المجلس ما زال ملتزمًا بالمحادثات مع المحتجين ومستعد لعقد اجتماع قريبًا.

وكان “كباشي”، قال لـ “سكاي نيوز”، في وقت سابق اليوم: “نتوقع أن نعود إلى طاولة التفاوض خلال اليوم أو غدا إن شاء الله”.